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Судейство

Сегодня, 16:15

Гончаренко раскритиковал судейство: «Кукуян безобразно судил. Он прибил «Урал»

Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»
Ана Горшкова
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«С чем связано большое количество нарушений и желтых карточек? С тем, что просто безобразно судил Павел Кукуян. Он просто не понимал, что делал на поле сегодня. Вот и все. Однозначно его судейство, он просто нас прибил. Не разбираться в элементарных ситуациях — так надо еще уметь судить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Эпизод с&nbsp;нарушением правил со&nbsp;стороны защитника &laquo;Крыльев Советов&raquo; Романа Евгеньева. «Урал» — «Крылья Советов»: Кукуян правильно наказал гостей 11-метровым

С 61-й минуты «Урал» играл в меньшинстве, так как защитник комнады Итало получил вторую желтую карточку.

Команда Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Павел Кукуян
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