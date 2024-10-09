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9 октября, 19:16

Гончаренко — о «Пари НН»: «У команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло»

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Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своих задачах после назначения в нижегородский клуб.

Ранее сообщалось, что соглашение 47-летнего специалиста с «Пари НН» заключено на два года.

«Прежде всего, важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов. Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками — тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло», — цитирует Гончаренко клубная пресс-служба.

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.

Источник: Сайт
Футбол
РПЛ
Виктор Гончаренко

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