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Сегодня, 13:47

Гончаренко — об итогах сезона: «Анализ идет бесконечно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о прошедшем сезоне для его команды.

«Каждый сезон ты не можешь в полной мере помнить, но какие-то вещи должны оставаться, ты должен о них помнить. После каждой игры мы ее оцениваем, записываем какие-то выводы. И после этого мы что-то переносим в следующий сезон. Как должны в защите играть, как в атаке, какие переходы. Анализ идет бесконечно. Затем это все суммируется, смотрим, какие игроки к нам приходят, и выбираем модель на сезон», — приводит слова Гончаренко e1.ru.

«Урал» в сезоне РПЛ-2022/23 занял 11-е место, набрав 36 очков.

Источник: e1.ru
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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