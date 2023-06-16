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Сегодня, 14:03

Гончаренко — о Марадишвили: «Костя сделал очень хороший скачок вперед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался об интересе к хавбеку «Локомотива» Константину Марадишвили.

«Я могу назвать Костю своим воспитанником. Мы взяли его в ЦСКА из молодежной команды. Кто-то выпал из основных. Он мне понравился пониманием игры, работоспособностью, оригинальной техникой. Костя сделал очень хороший скачок вперед. Он и в ЦСКА хорошо смотрелся, но в «Локомотиве» сейчас самая большая конкуренция. Может любой команде принести пользу. Я с ним разговаривал о том, что у него происходит. Тут нечего скрывать. Также были официальные запросы в «Локомотив» с нашей стороны», - приводит слова Гончаренко e1.ru.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.

Источник: e1.ru
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Константин Марадишвили
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