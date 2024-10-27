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Сегодня, 17:38

Тренер «Пари НН» Гончаренко: «Наша цель, чтобы нижегородцы оставались и начинали болеть за свою команду»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился мнением о поддержке болельщиков на матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

— Как вам поддержка сегодня?

— Тут много вообще [журналистов] из Нижнего? Наша задача на такой прекрасный большой стадион вернуть как можно больше болельщиков. В Екатеринбурге в матче со «Спартаком» большинство болеет за «Урал». В Нижнем сегодня, думаю, 50 на 50 было. Вообще не должно быть такого, чтобы совместные флаги спартаковские и «Пари НН». Должно быть спартаковское боление и нижегородское. Наша цель, чтобы нижегородцы, что ездят смотреть матчи «Спартака» или других команд, оставались, смотрели наши матчи и начинали болеть за свою команду. И это зависит только от нас.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко

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