Виктор Гусев рассказал, что отношения между «Спартаком» и «Динамо» всегда особенные

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев высказал свое мнение о решении РФС и «Спартака» выбрать московское «Динамо» в качестве соперника для матча памяти Федора Черенкова.

«Соперник «Спартаку» выбран очень кстати. «Динамо», несмотря на принципиальное соперничество с красно-белыми, парадоксально к нему ближе других клубов. Ведь многие известные спартаковцы когда-то были динамовцами. Тот же Константин Иванович Бесков, который был лидером в легендарном английском турне «Динамо», потом был его тренером, а после стал иконой для спартаковских болельщиков. В составе бело-голубых играли и Александр Бубнов, и Юрий Гаврилов. Тренером обоих клубов успел побыть и Олег Иванович Романцев. Легенда «Локомотива» Юрий Павлович Семин успел поиграть и за «Динамо», и за «Спартак». А некоторые даже успели побыть капитанами обеих команд, как Сергей Паршивлюк.

Поэтому отношения между этими клубами всегда особенные. Магическим образом каким бы хорошим не было «Динамо» в тот или иной период, оно постоянно натыкается на «Спартак» и проигрывает ему. Всегда в этом дерби есть искра, ни разу не было неинтересного матча, постоянно происходит что-то интригующее, эмоциональное и атмосферное. Уверен и здесь нас ждёт что-то увлекательное», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

13 ноября на «Лукойл Арене» пройдет матч памяти Федора Черенкова. В игре встретятся московские команды «Спартак» и «Динамо». В 2024 году исполняется 65 лет со дня рождения футболиста и 10 лет со дня его смерти.