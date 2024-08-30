Лосев: «Наших судей теперь с полным правом можно называть «пограничники»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» отреагировал признание экспертно-судейской комиссией ошибки арбитра Сергея Карасева в матче 6-го тура против «Краснодара» (0:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счете 1:0 в их пользу.

«Прочитал в СМИ, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение Карасева не назначить пенальти за фол на Лаксальте. Но при этом контакт со стороны Черникова, который привел к падению Лаксальта, назвали пограничным. Что это за новое определение такое? Получается, наших судей теперь с полным правом можно называть «пограничники», — сказал Лосев «СЭ».

В 7-м туре чемпионата России 1 сентября московская команда сыграет против «Оренбурга».