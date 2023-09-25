Лосев: «В «Динамо» дали Личке качественный материал. Задача — в сжатые сроки сделать из него команду»

Бывший защитник московского «Динамо» Виктор Лосев в комментарии для «СЭ» высказался об игре бело-голубых при Марцеле Личке.

«В последних матчах «Динамо» мне отрезками нравится игра команды, но результаты пока оставляют желать лучшего. Если бы набирали вроде бы «свои» очки, могли бы уже идти на 1-2-м месте. И со «Спартаком» могли сыграть как минимум вничью. Надеюсь, тренер понимает, что в «Динамо» ему дали такой качественный «футбольный материал», таких хороших игроков, каких у него никогда еще в карьере не было. При всем уважении к «Динамо» (Брест) и «Оренбургу». И особенно с учетом пришедших новичков — класс того же Бителло очевиден с первых игр», — сказал Лосев «СЭ».

Бывший футболист «Динамо» также дал совет Личке на будущие игры.

«Такой шанс надо использовать. А времени в футболе никогда нет. Задача Лички — в сжатые сроки построить из качественного материала команду, которая прежде всего добивается результата, а уже во вторую очередь играет в приятный для болельщиков атакующий футбол. Личка должен поскорее наладить баланс между атакой и обороной, определиться с четким планом на игру. Плюс не хватает «инстинкта убийцы» — «Спартак» не дожали, с Самарой, Казанью и Нижним не удержали. Ну и выбрать футболистов, на которых можно сделать ставку, которые не подведут. Потому что, глядя на некоторых динамовских игроков — не буду переходить на личности, складывается впечатление, что они тренеру и болельщикам одолжение делают, выходя на поле. Таких надо без зазрения совести сажать на лавку. Пусть думают о своем поведении», — добавил Лосев.

«Динамо» с 15 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 9-м туре команда Лички в гостях уступила «Спартаку» (0:1).