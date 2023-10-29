Мелехин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Хороший матч, первый тайм особенно. Самое главное, что выиграли, сыграли на ноль. Каково играть против Дзюбы? Габаритный нападающий, тяжело с ним бороться. Не думаю, что это самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Сложнее было со Смоловым», — приводит слова Мелехина «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом».