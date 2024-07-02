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Сегодня, 18:59

Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник Виктор Мендес не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса в Чили.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Всё дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определённые подробности недавно фигурировали в СМИ. При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией.

Теперь же, когда ситуация прояснилась, мы со своей стороны пытаемся оказать всяческое содействие, однако важно понимать, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства. Конечно, клуб разочарован в пропуске Виктором тренировочных сборов. Однако решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам", — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний чилиец провел 33 матча, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5614522-v-cska-soobschili-chto-viktor-mendes-otsutstvuet-na-sborah-iz-za-sudebnogo-processa.html
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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