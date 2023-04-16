Полузащитник ЦСКА Мендес: «Хотелось бы продолжить нашу победную серию»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о прошедшем матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Мне кажется, что в первом тайме мы не смогли особо контролировать ход игры, держать мяч. Во втором тайме внесли коррективы, все наладили и смогли одержать победу. Это хорошо, что мы с ними будем играть столько матчей. С учетом сегодняшней игры у нас будет понимание, какая будет идея у нашего соперника в оставшихся матчах с нами. В первую очередь, мы должны радоваться этой победе. Хочу всех поздравить с этим. У нас уже очень длинная победная серия и это очень здорово. Хотелось бы продолжить нашу победную серию», — приводит слова Мендеса пресс-служба армейцев.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 44 очка за 23 тура.