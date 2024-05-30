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Сегодня, 04:47

Ноздрин: «Возможно, если денег хватит, «Химки» могут подобрать и Дзюбу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Локомотива» Виктор Ноздрин прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«К Артему я всегда относился с уважением. У него был прекрасный характер. Он мужчина, как говорят на Кавказе, где я тоже побывал в свое время. Там самое уважительное — это мужчина. Сейчас уже возраст. Дзюба давно понял, что «Локомотив» не продлевает с ним контракт. Я считаю, что это неправильно. Дайте парню закончить. Еще год-два.

Нет, он не закончит карьеру. Я только сейчас вам рассказывал про его характер. Назло кондуктору возьму билет, а сам пешком пойду. Сейчас из «Локомотива» еще уходят Жемалетдинов, Миранчук. Возможно, если денег хватит, «Химки» могут подобрать и Дзюбу, и этих ребят. Может поехать за деньгами, если предложат хорошие условия. Но в Китае мало кто выдерживает», — цитирует «РБ Спорт» Ноздрина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-nozdrin-himki-mogut-podobrat-dzyubu/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Виктор Ноздрин
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