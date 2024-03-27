Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 марта, 11:45

Панченко: «Разве можно сравнить Угальде с Тюкавиным? Разные величины»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего Манфреда Угальде 15 миллионов.

— Сколько голов за сезон должен стабильно забивать Соболев?

— Считаю, Александру нужно прежде всего разобраться в себе. Никто не может до конца понять, что же с ним происходит. Пока он не успокоится, не станет хладнокровнее... В его случае все зависит от психологии. Для начала надо стать твердым игроком основы.

— Не считаете, что Абаскаль зря его воспитывает?

— Мы же не знаем, какие требования к нему предъявляет тренер. Меня Четверик воспитывал, воспитывал и довоспитывался. Рекорд установил (улыбается). Думаете, у меня все гладко было с тренером?

— Угальде для вас — кот в мешке? Игорь Корнеев как-то заметил, что 15 миллионов за такого форварда — сумасшествие...

— Где-то могу согласиться с Игорем. Он специалист в этой области, разбирается в форвардах, анализирует. Могу лишь сказать, что пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака».

— Вот как?

— Судите сами. Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины.

— Кого можете выделить из нападающих команд из нижней восьмерки?

— Мне очень нравится Дима Воробьев из «Оренбурга». Если бы не травмы, он бы играл в более статусном клубе. По своему потенциалу Воробьев перерос «Оренбург», но, как составлен его контракт, не знаю. Дима может на поле практически все. И бежит на длинном шаге, и в единоборствах хорош, и прессингует. Интересный игрок. Я бы еще отметил Алексея Каштанова из «Урала». В прошлом сезоне здорово себя зарекомендовал. Но ему еще больше надо работать и прогрессировать, не успокаиваться.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Виктор Панченко
17
Обсудить
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панченко: «Зачем сравнивать Тюкавина и Кокорина? Один пахарь, другой кайфовал»

Агент Ленини: «Кевин в «Краснодаре» чувствует себя в безопасности»