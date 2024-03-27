Панченко: «Разве можно сравнить Угальде с Тюкавиным? Разные величины»

Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего Манфреда Угальде 15 миллионов.

— Сколько голов за сезон должен стабильно забивать Соболев?

— Считаю, Александру нужно прежде всего разобраться в себе. Никто не может до конца понять, что же с ним происходит. Пока он не успокоится, не станет хладнокровнее... В его случае все зависит от психологии. Для начала надо стать твердым игроком основы.

— Не считаете, что Абаскаль зря его воспитывает?

— Мы же не знаем, какие требования к нему предъявляет тренер. Меня Четверик воспитывал, воспитывал и довоспитывался. Рекорд установил (улыбается). Думаете, у меня все гладко было с тренером?

— Угальде для вас — кот в мешке? Игорь Корнеев как-то заметил, что 15 миллионов за такого форварда — сумасшествие...

— Где-то могу согласиться с Игорем. Он специалист в этой области, разбирается в форвардах, анализирует. Могу лишь сказать, что пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака».

— Вот как?

— Судите сами. Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины.

— Кого можете выделить из нападающих команд из нижней восьмерки?

— Мне очень нравится Дима Воробьев из «Оренбурга». Если бы не травмы, он бы играл в более статусном клубе. По своему потенциалу Воробьев перерос «Оренбург», но, как составлен его контракт, не знаю. Дима может на поле практически все. И бежит на длинном шаге, и в единоборствах хорош, и прессингует. Интересный игрок. Я бы еще отметил Алексея Каштанова из «Урала». В прошлом сезоне здорово себя зарекомендовал. Но ему еще больше надо работать и прогрессировать, не успокаиваться.