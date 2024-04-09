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Сегодня, 15:03

Панченко — о продлении Чалова: «Гинер всегда знает, что делает»

Зарина Халимхонова
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Виктор Панченко, бывший агент форварда ЦСКА Федора Чалова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с воспитанником клуба до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. За это время он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата страны и завоевал два трофея: Кубок и Суперкубок России.

«Не знаю, куда в дальнейшем Федор сможет перебраться. Пока нет никаких вариантов в Европе. Как и говорил ранее: никуда он не уедет, останется в ЦСКА. На данный момент его уровень не соответствует тому, чтобы играть в Европе. «Зенит» его не возьмет. Куда еще уходить? Пока не могу понять, с каким смыслом его продлили на полгода. Но Евгений Леннорович Гинер всегда знает, что делает», — сказал Панченко «СЭ».

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Панченко
Евгений Гинер
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