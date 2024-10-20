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Сегодня, 02:50

Виктор Са: «Краснодару» нужно продолжать в том же духе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Мы очень счастливы, это была важнейшая победа для нас. Все в команде знали, что нас ждет очень тяжелый матч против «Спартака», потому что против них всегда очень трудно играть дома. Нам нужно продолжать в том же духе, потому что впереди еще много непростых матчей», — цитирует Leglabet Са.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Виктор Са (Краснодар)

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