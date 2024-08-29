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Сегодня, 14:04

Виктор Са рассказал, что доволен жизнью в Краснодаре

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Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал, что его полностью устраивает жизнь в городе и России в целом.

30-летний Са выступает за «быков» с февраля 2024 года. По итогам прошлого сезона он вместе с командой стал серебряным призером РПЛ.

«В принципе, адаптация проходит спокойно, у нас много иностранцев в команде. Ничего особенного отметить не могу. Меня все устраивает, я рад быть в этом городе. Я доволен.

У нас не очень хорошо начался сезон в РПЛ с тремя подряд ничьими. Но после нескольких побед мы получили уверенность, теперь мы концентрируемся на следующих играх. Сейчас все начнет налаживаться. Конечно, нужно выкладываться по максимуму и полностью отдаваться играм. А дальше от матча к матчу будем смотреть, как все получится в конце», — цитирует Са ТАСС.

Источник: ТАСС
ФК Краснодар
Виктор Са (Краснодар)
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