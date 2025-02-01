Тормена — о дне рождения Черникова: «В Бразилии могут и яйца об голову разбить, но здесь такое не принято»

Защитник «Краснодара» Виктор Тормена ответил на вопрос о дне рождения одноклубника Александра Черникова.

1 февраля хавбеку «быков» исполнилось 25 лет.

— Сегодня у Черникова день рождения. Знаем, что в Бразилии есть прекрасная традиция — разбивать яйца об голову именинника. В ЦСКА подобное видели. Вам не приходило в голову сделать так же?

— Сегодня это было бы нормальным развитием событий. В любом случае, перед тренировкой мы ему сделаем тоннель — пинков он сегодня не избежит. В Бразилии могут и яйца об голову разбить, и мукой обсыпать, но здесь все-таки такое не принято, здесь другая культура. Его уже все поздравили, даже торт на обед приготовили. Но вечером праздничного коридора ему не избежать! — сказал Тормена.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков в 18 турах и опережают «Зенит» по дополнительным показателям.