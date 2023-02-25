Виктория Боня заявила, что Веллитон смог бы поднять руку на девушку

Известная российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня прокомментировала новость о том, что бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью обвинила футболиста в домашнем насилии.

«Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек. Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает», — приводит слова Бони Sport24.

Боня и Веллитон состояли в отношениях в 2009-м году.