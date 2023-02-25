0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Виктория Боня заявила, что Веллитон смог бы поднять руку на девушку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известная российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня прокомментировала новость о том, что бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью обвинила футболиста в домашнем насилии.

«Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек. Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает», — приводит слова Бони Sport24.

Боня и Веллитон состояли в отношениях в 2009-м году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-viktoriya-bonya-velliton-ochen-emotsionalnyy-chelovek-on-sto-protsentov-smogby-podnyat-ruku-na-devushku
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса не стал исключать получение российского гражданства колумбийским игроком «Зенита»

Агент Миладиновича заявил, что игроку нравится в России