Вилков выразил отношение к предложению Сычевого девушке во время матча

Экс-арбитр Михаил Вилков не осуждает форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого за предложение девушке во время матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Он также отметил, что не считает нужным вручать футболисту желтую карточку за это действие.

«Мое мнение — в данной ситуации не надо показывать желтую карточку, вне зависимости от того, какой она будет — первой или второй. Это человеческий фактор, у футболиста это раз в жизни.

Не надо быть педантом в таких ситуациях. У футболиста праздник, у девушки праздник. Абсолютно верное решение арбитра. Я бы тоже не показал карточку. Я уже предложил друзьям-судьям: ставишь пенальти, бежишь на трибуну и делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти", — приводит «РБ Спорт» слова Вилкова.

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче, который состоялся 1 октября. Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте игры, после чего отправился к трибуне и сделал предложение своей возлюбленной. Рефери Артем Любимов не стал показывать нападающему желтую карточку. На счету 26-летнего футболиста уже есть одно предупреждение.