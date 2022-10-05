Вилков выразил отношение к предложению Сычевого девушке во время матча

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Экс-арбитр Михаил Вилков не осуждает форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого за предложение девушке во время матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Он также отметил, что не считает нужным вручать футболисту желтую карточку за это действие.
«Мое мнение — в данной ситуации не надо показывать желтую карточку, вне зависимости от того, какой она будет — первой или второй. Это человеческий фактор, у футболиста это раз в жизни.
Не надо быть педантом в таких ситуациях. У футболиста праздник, у девушки праздник. Абсолютно верное решение арбитра. Я бы тоже не показал карточку. Я уже предложил друзьям-судьям: ставишь пенальти, бежишь на трибуну и делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти", — приводит «РБ Спорт» слова Вилкова.
«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче, который состоялся 1 октября. Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте игры, после чего отправился к трибуне и сделал предложение своей возлюбленной. Рефери Артем Любимов не стал показывать нападающему желтую карточку. На счету 26-летнего футболиста уже есть одно предупреждение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования