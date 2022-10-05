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Сегодня, 16:36

Вилков выразил отношение к предложению Сычевого девушке во время матча

Алина Савинова

Экс-арбитр Михаил Вилков не осуждает форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого за предложение девушке во время матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Он также отметил, что не считает нужным вручать футболисту желтую карточку за это действие.

«Мое мнение — в данной ситуации не надо показывать желтую карточку, вне зависимости от того, какой она будет — первой или второй. Это человеческий фактор, у футболиста это раз в жизни.

Не надо быть педантом в таких ситуациях. У футболиста праздник, у девушки праздник. Абсолютно верное решение арбитра. Я бы тоже не показал карточку. Я уже предложил друзьям-судьям: ставишь пенальти, бежишь на трибуну и делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти", — приводит «РБ Спорт» слова Вилкова.

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче, который состоялся 1 октября. Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте игры, после чего отправился к трибуне и сделал предложение своей возлюбленной. Рефери Артем Любимов не стал показывать нападающему желтую карточку. На счету 26-летнего футболиста уже есть одно предупреждение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-predlozhil-druz-yam-sud-yam-stavish-penal-ti-delaesh-predlozhenie-devushke-a-potom-probivaetsya-penal-ti/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

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П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
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1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
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Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
Владимир Сычевой
Михаил Вилков
1
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