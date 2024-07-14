Тренер «Зенита» Оливейра — о Клаудиньо: «Насильно здесь никого не держим»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам Де Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Вокруг нас очень много слухов и разговоров. Это бывает каждый сезон. В прошлом сезоне даже больше, чем сейчас, но он остался в команде. Поэтому насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан», — приводит слова Оливейры Sport24.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 30 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.