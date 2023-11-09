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Сегодня, 09:30

Тренер «Зенита» ответил на критику Мостового: «Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», и что с ним будет?»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак и Виллиам де Оливейра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» ответил на критику Александра Мостового в адрес команды.

— Но есть люди, которые видят главные причины успеха Семака в другом. Александр Мостовой, например, недавно сказал: «Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня «Сочи».

— Ха-ха, я прекрасно понимаю эти слова, потому что, когда ты находишься на вершине, все хотят тебя сбить оттуда. Когда ты не находишься внутри коллектива, легче всего произнести подобные вещи. Убери сильнейших футболистов из любой команды, и, конечно, она будет играть не на своем уровне. Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет? Понятно, что у нас есть легионеры, которые играют важные роли в команде. Но до этого были другие футболисты, и мы тоже побеждали в чемпионате. Тут мы возвращаемся к качествам Сергея Богдановича: он очень хорошо перестраивается и умеет работать с теми, кто у него есть. Не было бы легионеров, мы бы тоже боролись и старались добиваться успеха. Так что мы на такие разговоры не обращаем внимания. Мы знаем, как тяжело выигрывать каждый год, как трудно это дается.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Александр Мостовой
ФК Зенит
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