Тренер «Зенита»: «Вендел был наказан достаточно серьезно. Не думаю, что другие готовы заплатить такой же штраф»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике команды Венделе.

— Поговорим о Венделе. Как получается, что футболист полностью пропустил не только предсезонную подготовку, но и старт чемпионата, однако сходу начал приносить результат, забивать. Он сейчас входит в топ-3 лучших игроков лиги. В чем феномен?

— Вендел — это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем — это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером — бегал, работал с мячом. Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали. Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.

— После возвращения Вендела вы общались с ним на эту тему? Да, сейчас у него в семье были проблемы, но он же уже не один раз опаздывал на сборы. Почему так происходит?

— Это уже культура и воспитание. Мы знаем, что Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, друзья немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает. Конечно, мы разговаривали с Венделом на эту тему. К его игровым качествам у нас никаких претензий нет. К самоотдаче тоже: когда он приезжает сюда, он никогда не демонстрирует какого-либо недовольства. Наоборот, мы видим, что на каждой тренировке он кайфует, выполняет все упражнения на максимуме.

— Но это же прецедент. Он таким поведением показывает остальным игрокам плохой пример: что можно пропускать сборы, можно форсировать свой трансфер, имея контракт с «Зенитом». Так же нельзя.

— Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

— Вы допускаете, что зимой ситуация повторится?

— Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется — на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена.