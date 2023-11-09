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Сегодня, 09:00

Виллиам де Оливейра: «Клаудиньо летом мог уйти. Был вариант»

Гоша Чернов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник Клаудиньо летом мог покинуть команду.

— Клаудиньо мог уйти летом?

— Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

— Клаудиньо в последнее время много достается — его постоянно бьют то по ногам, то по лицу. Он сильно переживает из-за этого?

— Конечно, все это неприятно. Но мы постоянно с ним разговариваем на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек. Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно. Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.

— Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в «Зените» грустнее?

— Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили. Понятно, что Малком- это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Клаудиньо
ФК Зенит
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