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Сегодня, 11:15

Тренер «Зенита» — о конфликте с Дзюбой на матче с «Локо»: «Игровой момент. Там было много эмоций»

Гоша Чернов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с форвардом «Локомотива» (1:2) Артемом Дзюбой в матче 9-го тура РПЛ.

— На матче с «Локомотивом» произошел неприятный эпизод. Есть видео, где вы эмоционально выясняете отношения с Артемом Дзюбой. Что он от вас хотел?

— Я не знаю, просто игровой момент. Там было много эмоций: мы проиграли в матче, в котором не должны были проигрывать. Не вижу ничего страшного. Честно говоря, там ничего не слышно и не понятно было.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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