Виллиам де Оливейра: «Все игроки «Зенита» в хорошей форме, все готовы плотно работать»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о тренировках команды на сборе.

«Сегодня мы начали уже более направленную физическую работу. Футболисты уже не такие свежие, как на первых двух тренировках, поэтому им приходится сложновато. Тем не менее мы провели работу на хорошем уровне. Сегодня мы добавили силовых упражнений в тренажерном зале, а также физическую работу на поле. Вся команда справилась. Понятно, что нагрузка начинает накапливаться, но все с ней справляются, все продолжаю работу.

Все находятся в хорошей форме, все готовы плотно работать, все приезжают на тренировки с хорошим настроением. Надеемся, что у нас будет как можно меньше травм, чтобы все ребята провели полноценный сбор, чтобы все были готовы к чемпионату.

К сожалению, Дима Васильев получил травму. Вроде бы ничего страшного, но она не позволяет ему выполнять тренировочную работу. Мы будем следить за динамикой, надеемся на лучшее и на его скорейшее восстановление», — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.