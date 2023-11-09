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Сегодня, 08:15

Бразильский тренер «Зенита»: «Считаю себя на 90 процентов русским»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вилльям де Оливейра и Себастьян Дриусси.
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о том, что любит русскую кухню. Он родился в Бразилии, но имеет паспорт Российской Федерации.

— Виллиам, зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Это огромный период. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

— Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим. Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. Как раз перед вашим интервью мне позвонил Александр Михайлович Побегалов, который был моим тренером в «Шиннике» в 2010 году. Так что у меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

— На сколько процентов вы считаете себя русским?

— На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

— Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

— О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне. Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи. И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
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