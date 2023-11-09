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Сегодня, 10:15

Виллиам де Оливейра: «Большие клубы Европы расспрашивали меня на тему Ренана»

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» сообщил об интересе европейских клубов к защитнику команды Роберту Ренану.

— Вы верите, что Ренан находится в списках «Реала»?

— Наверное, да. Потенциал у Ренана есть, а «Реал» следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта. Еще и поэтому ему нужно прибавлять, ведь в топ-чемпионатах очень много игры один в один. И любая команда, которая хочет взять Ренана, будет прежде всего обращать внимание на его игру в обороне.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

ФК Зенит
Роберт Ренан
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