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Сегодня, 11:30

Виллиам де Оливейра: «Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится нескоро»

Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Черников и Александр Эктов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

— Валерий Карпин несколько раз говорил, что не смотрит в турнирную таблицу. А вы?

— Не смотрим, но следим, скажем так. Все будут терять очки. Однако чемпионами становятся только после 30-го тура.

— Уже конец первого круга, а «Зенит» второй. Для вас это непривычное место. В чем причина: «Краснодар» перебирает очки или «Зенит» просел?

— Мы теряли очки там, где не должны были. Два матча проиграли дома, хотя обычно мы у себя действуем надежнее. Причем если судить по игре, в каждой из этих встреч мы не должны были уступать. «Краснодар» очень уверенно играет, но чемпионат завершится еще нескоро. Пример из чемпионата Бразилии: в этом сезоне у «Ботафого» был солидный отрыв после 1-го круга, но в последние недели лидер растерял массу очков, и сейчас там ничего не ясно. Мы находимся от «Краснодара» близко, отстаем всего на два очка. Нам нужно думать о ближайших играх и не смотреть на других.

 
Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

 

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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