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Сегодня, 09:42

Виллиам рассказал, кто будет главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о главных конкурентах клуба в новом сезоне.

— Цели на сезон — как обычно, бороться за самые высокие места, — приводит слова Виллиама Sport24. — Конечно, у «Зенита» в последние годы такая традиция. Мы будем бороться для этого.

— А кто главный конкурент, на ваш взгляд?

— Все московские клубы. Есть «Краснодар», который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный, и каждый год меняются конкуренты, но главное — что мы будем бороться.

Чемпионат России стартует 20 июля. В 1-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

Источник: Sport24
ФК Зенит
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