Виллиам рассказал, кто будет главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о главных конкурентах клуба в новом сезоне.

— Цели на сезон — как обычно, бороться за самые высокие места, — приводит слова Виллиама Sport24. — Конечно, у «Зенита» в последние годы такая традиция. Мы будем бороться для этого.

— А кто главный конкурент, на ваш взгляд?

— Все московские клубы. Есть «Краснодар», который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный, и каждый год меняются конкуренты, но главное — что мы будем бороться.