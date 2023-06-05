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Виллиам: «Малком и Вендел могут уйти из «Зенита». Но будут ли они счастливы в других клубах?»

Алина Савинова
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Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответил на вопрос о возможном уходе из клуба бразильских игроков Малкома и Вендела.

«Думаю, многие останутся. У нас ведь есть не только бразильцы, но и колумбийцы. Если все они уходят, придется строить новую команду. Хотя понятно, что незаменимых нет. Если кто-то хочет уйти, пожалуйста. Мы не можем никогда удерживать. Но нам никто об этом не говорит. У нас для игроков есть все условия для этого. Им хорошо. Понятно, что Лига чемпионов важна, это нормально. Но один вопрос — это желания, другой — реальные возможности. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже да. Читал в прессе про интерес от «Ромы». Но будут ли они счастливы в этих клубах? Будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю», — цитирует Оливейру Metaratings.ru.

3 июня агент Малкома Луис Гарсия заявил, что футболистом интересуются команды топ-5 европейских чемпионатов. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Вендел перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2020 году. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-malkom-i-vendel-mogut-uiti-iz-zenita-i-igrat-na-urovne-lch-no-budut-li-oni-schastlivy-v-drugikh-klubakh-256488/
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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