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Сегодня, 13:58

Роша о будущем в ЦСКА: «У меня есть трудовое соглашение с клубом, не думаю о других вариантах»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с клубом.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы подпишут новое соглашение с 29-летним бразильцем, которое будет действовать до конца июня 2026-го.

«Я думаю только об предстоящих матчах. А мой контракт — это вопрос агента и клуба, пусть они решают. Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА. Интерес от зарубежных клубов? У меня есть трудовое соглашение с ЦСКА, не думаю о других вариантах», — сказал Роша «СЭ».

Роша в сезоне-2024/25 провел 2 матча и сделал 1 голевую передачу. Нынешний контракт между игроком и ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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