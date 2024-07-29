Роша о будущем в ЦСКА: «У меня есть трудовое соглашение с клубом, не думаю о других вариантах»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с клубом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы подпишут новое соглашение с 29-летним бразильцем, которое будет действовать до конца июня 2026-го.

«Я думаю только об предстоящих матчах. А мой контракт — это вопрос агента и клуба, пусть они решают. Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА. Интерес от зарубежных клубов? У меня есть трудовое соглашение с ЦСКА, не думаю о других вариантах», — сказал Роша «СЭ».

Роша в сезоне-2024/25 провел 2 матча и сделал 1 голевую передачу. Нынешний контракт между игроком и ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.