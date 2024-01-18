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РПЛ

Сегодня, 13:35

Роша назвал причины своей жесткой игры: «Всю жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» объяснил причины своей жесткой игры. В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.

«В Бразилии говорят «бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха», — сказал Роша.

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Кроме того, Роша сравнил свою манеру игры с игрой шведского полузащитника ЦСКА Понтуса Венблума, который играл за армейцев с 2012 по 2018 годы.

«Конечно, слышал о нем. Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА», — добавил футболист.

Вернблум отличался жесткой манерой игры, вследствие чего получал много предупреждений. Так в сезоне-2014/15 он заработал 13, а в сезоне-2015/16 — 15 желтых карточек только в РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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