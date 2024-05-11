Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 мая, 23:10

Виллиан Роша оценил игру Торопа в матче против «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Как вам игра Торопа сегодня?

— Выигрывает вся команда. Когда мы проигрываем, то тоже виновата вся команда. В индивидуальном плане он провел великолепную работу, поздравляю его. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

— Когда на поле нет Акинфеева, вы надеваете капитанскую повязку. Есть ли в таком случае у вас преимущество над другими игроками команды?

— Никакого преимущества нет. Все игроки нашей команды — лидеры, у нас все всех уважают. Просто должен быть капитан на поле, и тренер решил назначить меня.

— Сегодня ЦСКА отдал очень много сил, а через четыре дня важнейшая игра в Кубке.

— Для ЦСКА все игры важны. У нас большая команда и мы должны выходить с намерением побеждать в каждом матче. Мы сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей встрече, — сказал Виллиан Роша.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Балтика» — «Динамо»: Капленко вывел хозяев вперед

Роша: «ЦСКА понимал, что если удастся повести в счете, то «Зенит» усилит давление»