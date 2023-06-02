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РПЛ

Сегодня, 12:54

Роша: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки: «У-у-у»

Защитник ЦСКА Роша заявил, что Соболев издавал ухающие звуки
Сергей Разин
корреспондент
Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

— Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья: у-у-у, — приводит слова Роши официальный сайт клуба. — Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

— Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

— Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

— Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

— Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки: у-у-у, что-то говорил по-русски, но я не понимал что. Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

— Хорошо, что справедливость восторжествовала и карточку тебе отменили.

— Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.

Соболев получил дисквалификацию на 4 матча за то, что показал оскорбительный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ. Форвард пропустил игру с «Пари НН» и не сможет сыграть против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России-2022/23, а также не примет участия в первых двух играх «Спартака» в РПЛ-2023/24.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 33 матча за московскую команду, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Роши с ЦСКА действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Александр Соболев и&nbsp;Виллиан Роши. Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/villian-rosha-v-tom-meste-otkuda-ya-rodom-srazhayutsya-do-poslednego-otdayu-vsego-sebya-i-ostavlyayu/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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