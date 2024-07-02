Виллиан Роша: «Отдаем себе отчет, что провели не самый лучший сезон»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне чемпионата России.

«Мы отдаем себе отчет, что провели не самый лучший сезон. В первый год, когда я приехал, мы выиграли Кубок России и серебряные медали чемпионата России. Затем мы хотели выступить еще лучше, но, к сожалению, не сумели — закончили чемпионат на шестом месте. Сейчас мы проводим хорошую подготовку и сконцентрированы на тренировках, чтобы провести отличный сезон», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

29-летний бразилец в сезоне-2023/24 сыграл за ЦСКА 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

ЦСКА в прошедшем сезоне занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков, и проиграл «Зениту» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.