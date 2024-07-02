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Сегодня, 20:30

Роша: «Николич — тренер-победитель, адаптируемся под его игровой план»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Марко Николичем.

«Это тренер-победитель, у него огромное количество титулов, есть свои качества. Мы начинаем адаптироваться, выполнять его игровой план. Надо принять его и полноценно внедрить в наш футбол, чтобы начать побеждать», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

В начале июня ЦСКА отправил в отставку главного тренера команды Владимира Федотова. Вместо него на эту должность был назначен Николич. Ранее серб тренировал в России «Локомотив».

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Марко Николич
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