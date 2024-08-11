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Сегодня, 15:20

Виллиан Роша показал, как выглядит его травмированная нога после столкновения со Сперцяном

Алина Савинова
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша в социальных сетях опубликовал фотографию своей травмированной ноги после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

В конце первого тайма футболист московской команды получил повреждение вследствие фола полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. После удара шипами в ногу у Роши опух голеностоп, и ему пришлось наложить несколько швов.

Травмированная нога Виллиана Роши.
Фото Соцсети

Позже Сперцян извинился перед защитником ЦСКА за грубый фол и пожелал ему скорейшего выздоровления.

После 4-х туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.

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