Виллиан Роша показал, как выглядит его травмированная нога после столкновения со Сперцяном

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в социальных сетях опубликовал фотографию своей травмированной ноги после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

В конце первого тайма футболист московской команды получил повреждение вследствие фола полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. После удара шипами в ногу у Роши опух голеностоп, и ему пришлось наложить несколько швов.

Травмированная нога Виллиана Роши. Фото Соцсети

Позже Сперцян извинился перед защитником ЦСКА за грубый фол и пожелал ему скорейшего выздоровления.

После 4-х туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.