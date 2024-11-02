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2 ноября, 23:16

Роша — о красной карточке: «Игрок номер 6 схватил меня за горло, я просто защищался»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал красную карточку, полученную в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

— Вы игру смотрели? Игрок номер 6 (Срджан Бабич. — Прим. «СЭ») схватил меня за горло. Потом меня ударили по лицу, я просто защищался. Дерби — есть дерби. Работаем к следующему матчу.

— Понимаешь ли ты, что можешь получить длительную дисквалификацию?

— Это будет зависеть от решения комитета. Сегодня многие заслужили удаление. Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них.

— Как ты объясняешь то, что уже во втором дерби ты удаляешься?

— Дерби — горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли на меня в атаку.

Стычка в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: за что Сухой удалил Виллиана Рошу и Литвинова?

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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