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Судейство

2 ноября, 23:53

Роша: «Судья принял правильное решение. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что главный арбитр матча Алексей Сухой должен был удалить больше игроков «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

— Мне кажется, судья принял правильное решение в моменте удаления игроков. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять. Меня называют самым грязным игроком? Пусть говорят, что хотят. Я знаю, что я делаю на поле и для нашей команды. Я приеду домой и спокойно засну, моя совесть чиста. Мне грустно по поводу результата, но мы будем продолжать работать, — сказал Роша.

— Какое наказание ты считаешь справедливым?

— Одна игра. Меня удалили, спартача удалили. Красная карточка мне и ему...Судья мог бы удалить и больше игроков игроков «Спартака».

В матче ЦСКА — «Спартак» были удалены игроки армецев Роша и Иван Обляков, и спартакоцев Руслан Литвинов.

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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