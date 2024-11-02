Роша: «Судья принял правильное решение. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что главный арбитр матча Алексей Сухой должен был удалить больше игроков «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

— Мне кажется, судья принял правильное решение в моменте удаления игроков. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять. Меня называют самым грязным игроком? Пусть говорят, что хотят. Я знаю, что я делаю на поле и для нашей команды. Я приеду домой и спокойно засну, моя совесть чиста. Мне грустно по поводу результата, но мы будем продолжать работать, — сказал Роша.

— Какое наказание ты считаешь справедливым?

— Одна игра. Меня удалили, спартача удалили. Красная карточка мне и ему...Судья мог бы удалить и больше игроков игроков «Спартака».

В матче ЦСКА — «Спартак» были удалены игроки армецев Роша и Иван Обляков, и спартакоцев Руслан Литвинов.