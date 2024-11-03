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Сегодня, 18:48

Виллиан Роша сделал заявление после удаления в матче со «Спартаком»

Виллиан Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое поведение в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

— Понимаю, что мое удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей. Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент. Но на все воля Божия, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, как мужчина, отец и футболист. Сегодня я проанализировал эпизод еще раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола. Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чем я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один. Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК, — говорится в заявлении защитника, которое «СЭ» предоставила пресс-служба ЦСКА.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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