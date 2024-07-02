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Сегодня, 19:00

Роша: «Эпизод с Соболевым был неприятным, но против Александра я ничего не имею»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил об инциденте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче 28-го тура РПЛ-2022/23.

Во втором тайме игры Соболев показал неприличный жест Роше, указывая на свой пах. После этого игрок ЦСКА показал этот жест арбитру. Судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Это уже в прошлом. Сейчас даже момент не подворачивается, чтобы вспомнить тот случай. Может быть, этот эпизод не был приятным. Но я перевернул страницу, жизнь продолжается. С того матча мы больше не общались. Но против Соболева я ничего не имею», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

КДК РФС в итоге отменил красную карточку, показанную Роше, а Соболев был дисквалифицирован на четыре матча.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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