Роша: «Эпизод с Соболевым был неприятным, но против Александра я ничего не имею»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил об инциденте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче 28-го тура РПЛ-2022/23.

Во втором тайме игры Соболев показал неприличный жест Роше, указывая на свой пах. После этого игрок ЦСКА показал этот жест арбитру. Судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Это уже в прошлом. Сейчас даже момент не подворачивается, чтобы вспомнить тот случай. Может быть, этот эпизод не был приятным. Но я перевернул страницу, жизнь продолжается. С того матча мы больше не общались. Но против Соболева я ничего не имею», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

КДК РФС в итоге отменил красную карточку, показанную Роше, а Соболев был дисквалифицирован на четыре матча.