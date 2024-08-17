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Сегодня, 13:19

Виллиан Жозе — о своей форме: «Вполне нормально, что после отпуска сложно сразу влиться в команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своей физической форме.

«Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая», — цитирует форварда пресс-служба красно-белых.

32-летний бразилец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Бетиса». С того момента он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

«Спартак» 18 августа на своем поле примет «Факел» в матче 5-го тура РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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