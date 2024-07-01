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Виллиан Жозе объяснил, почему перешел в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о причинах перехода в российский клуб.

«Спартак» 1 июля объявил о переходе 32-летнего бразильца из «Бетиса». Он подписал контракт на два сезона.

«Меня увлекла эта возможность. Я уже много лет провел в Испании, захотелось что-то поменять, уехать в другую страну, узнать новую культуру, получить новые эмоции. Думаю, что в России я смогу получить тот опыт, который искал», — приводит слова форварда пресс-служба «Спартака».

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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