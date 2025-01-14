Виллиан Жозе официально стал игроком бразильского клуба «Баия»

Бывший нападающий «Спартака» Виллиан Жозе официально стал игроком клуба «Баия».

Пресс-служба бразильской команды представила новичка как одного из четырех лучших бразильских бомбардиров в истории ла лиги. Ранее сообщалось, что контракт игрока с новым клубом рассчитан до конца конца сезона 2026 года.

33-летний бразилец играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

В ла лиге на счету нападающего 267 матчей, в которых он забил 82 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.