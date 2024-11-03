Виллиана Рошу накажут серьезнее всех, Литвинова могут оправдать

В дерби ЦСКА — «Спартак» (0:2) три игрока получили красные карточки. Как их накажут?

Как записано в протоколе матча, Виллиан Роша наказан за «агрессивное поведение, удар соперника рукой в голову во время остановки игры». Кроме того, в протокол включено замечание, что на 57-й минуте после показа красной карточки он, «уходя с футбольного поля схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля».

Агрессивное поведение, в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, предполагает дисквалификацию на срок до четырех матчей. Вряд ли защитника ЦСКА накажут по полной и отстранят на такое число игр. Скорее всего, с учетом упомянутого замечания и оценки его действий судьей Виллиана Рошу дисквалифицируют на две игры или три (из которых на одну условно).

Причиной удаления Руслана Литвинова названо «агрессивное поведение, захват соперника рукой за лицо во время остановки игры». «Спартак» наверняка попробует обжаловать решение судьи Алексея Сухого и обратится в КДК РФС, который, в свою очередь, попросит ЭСК РФС оценить правильность действий рефери. Шансы на то, что удаление спартаковца признают ошибочным, есть. Если же вердикт арбитра оставят в силе, с учетом мягкости наказаний КДК Литвинову, видимо, будет грозить пропуск одной игры с возможной условной дисквалификацией еще на одну. Но, повторю, есть вероятность, что красную карточку отменят.

Иван Обляков, получивший два предупреждения за неспортивное поведение и грубую игру, автоматически заработал одноматчевую дисквалификацию и пропустит встречу 15-го тура с «Крыльями Советов».