Стало известно о состоянии Роши после столкновения со Сперцяном

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, рассказал «СЭ» о характере повреждения футболиста после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

В конце первого тайма Роша получил травму вследствие фола полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и покинул поле.

«У Виллиана опух голеностоп после вчерашнего удара. Ему пришлось наложить четыре шва. Предполагается, что ничего серьезного нет, но будут проведены дополнительные тесты, чтобы выяснить, что с ним», — сообщил источник «СЭ».

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.