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Сегодня, 02:22

Барриос: «Все мысли о матче против ЦСКА, это будет тяжелая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отметил, что все его мысли сейчас о матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я не концентрируюсь на том, что уже произошло, а лишь на том, что может произойти. Для меня самое главное то, что у нас впереди. Конечно, всегда хорошо побеждать и успешно начинать сезон, но это было полтора-два месяца назад, а сейчас нам нужно как следует подготовиться к возобновлению сезона после паузы на сборные. Все мысли о матче против ЦСКА, это будет тяжелая игра.

Думаю, сегодня ты можешь сыграть матч, выиграть чемпионат, завоевать медаль, но на следующий день ты просыпаешься и все это уже в прошлом. Поэтому нужно снова вставать и готовиться к тому, что будет дальше. Две ничьи подряд? Это футбол. Каждая игра — отдельная история: мы готовимся обыграть соперника, он готовится сделать все, чтобы помешать нам. Само собой, хочется побеждать в каждом матче и постоянно набирать по 3 очка. Дважды нам этого не удалось, но это не отменяет всей качественной работы, которую мы уже проделали и продолжаем делать», — цитирует Metaratings.ru Барриоса.

Источник: https://metaratings.ru/news/vilmar-barrios-vse-mysli-o-matche-protiv-cska-eto-budet-tyazhelaya-igra-401598/
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит

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