Барриос: «Свое будущее я вижу только в «Зените». Хочу продолжать брать трофеи»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос об ушедших из клуба игроках и рассказал о своем будущем.

— Свое будущее я вижу только в «Зените». Хочу продолжать брать трофеи и помогать команде, моя семья очень счастлива в Петербурге. Те, кто ушел, их мы понимаем. Это часть футбола. Их будет не хватать. В душе остается пустое место. Буду по ним скучать. А по поводу Луиса Энрике, каждый новичок приходит, чтобы играть. Мы оказываем им помощь и поддержку для скорейшей адаптации, — сказал Барриос.

Контракт 31-летнего Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.