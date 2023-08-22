Барриос: «У меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я сосредоточен на «Зените»

Барриос сообщил, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что у него есть предложение от клуба АПЛ.

«Разговоры из вне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», — приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

11 августа в пресс-службе «Ноттингем Форрест» подтверждали «СЭ» информацию об интересе к 29-летнему игроку. Также сообщалось, что питерский клуб отклонил предложение англичан в размере 4 миллионов евро. «Зенит» хочет получить за колумбийца около 15 миллионов евро.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Барриос сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.