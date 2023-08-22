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Сегодня, 15:31

Барриос: «У меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я сосредоточен на «Зените»

Барриос сообщил, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что у него есть предложение от клуба АПЛ.

«Разговоры из вне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», — приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

11 августа в пресс-службе «Ноттингем Форрест» подтверждали «СЭ» информацию об интересе к 29-летнему игроку. Также сообщалось, что питерский клуб отклонил предложение англичан в размере 4 миллионов евро. «Зенит» хочет получить за колумбийца около 15 миллионов евро.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Барриос сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.

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Источник: Metaratings
Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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