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Сегодня, 17:15

Изидор: «Я действительно счастлив быть в «Локомотиве». Я чувствую, что болельщики поддерживают меня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор обратился к болельщикам железнодорожников.

«Что бы я сказал болельщикам «Локомотива»? Хочу им сказать, что я действительно счастлив быть здесь. Я чувствую, как они поддерживают меня. Их поддержка доходит прямо до моего сердца. Именно поэтому я дарю им «сердечко» время от времени. Они делают меня счастливым, они дарят мне поддержку. Я люблю вас, болельщики «Локомотива»!», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».

22-летний француз выступает за железнодорожников с января 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/isidor-interview-after-khimki/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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